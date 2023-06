Laurens doet mee met actie Greenpeace: "omdat ik nu iets kan doen met het machteloze gevoel dat ik al tijden heb"

Greenpeace houdt morgen een grootschalige actie tegen Tata Steel. De milieuorganisatie wil dat het staalbedrijf stopt met de uitstoot van ziekmakende stoffen. Laurens is een van de actievoerders die dit weekend op de barricaden gaat. In vijf vragen legt hij uit waarom hij meedoet.

Dat zoveel 'gewone' mensen bereid zijn om hun lichaam te riskeren, zegt juist iets over hoe belangrijk deze actie is. We zijn geen mensen die niets anders te doen hebben. Ik werk als data-analist en ik heb vrij genomen omdat ik het belangrijk vind om mijn stem te laten horen."

Met deze demonstratie willen we dit bedrijf tot de orde roepen. Want wat blijkt? We kunnen Tata, die actief toezicht weert, niet vertrouwen. Het staalbedrijf heeft genoeg kansen gehad om te verduurzamen. Maar omdat het voor hen om de winst draait, hebben ze ervoor gekozen om geen grote duurzame stappen te zetten. En dat terwijl al heel lang duidelijk is dat ze verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de vervuiling van Nederland."

De gezondheid van mensen staat hier op het spel. En dan bedoel ik niet alleen de gezondheid van de omwonenden - die te maken hebben met zware metalen die neerdalen in hun tuin - maar ook de gezondheid van de rest van Nederland. Want het hele land, en eigenlijk de hele wereld, heeft last van de gigantische hoeveelheid CO 2 die Tata uitstoot.

"Als ik mensen hoor zeggen dat ze trots zijn op de hoogovens doet me dat ook een beetje pijn. Tata had iets kunnen zijn om trots op te zijn, maar dat is het nu niet. Als het bedrijf duurzamer was geweest, dan was ik ook echt trots geweest."

"Het is ook best lastig. Tata Steel is een hele belangrijke werkgever in de IJmond. Maar tegelijkertijd hebben we nu ook een krappe arbeidsmarkt, en is er wel voldoende werk. Het bedrijf verhuizen naar een minder dichtbevolkt gebied lijkt me veel beter. Dan hoeft Tata Steel niet meer iedere dag de speeltuin van de buurtbewoners schoon te poetsen, omdat die zwart ziet van de grafiet.

De vraag die we volgens mij moeten stellen is: wat is traditie waard tegenover alle dood en verderf die wordt aangericht?"

Moet Tata dan helemaal dicht?

"Nou, die vraag is niet aan mij om te beantwoorden. Maar ik hoop wel dat de vervuilende onderdelen stop worden gezet. En dat er nu eindelijk een beetje vaart wordt gemaakt met duurzame productie. Het zou heel mooi zijn als we die omwenteling nog kunnen maken.

Het is daarom heel belangrijk dat we er zaterdag zijn. We kunnen het geluid laten horen dat we dit niet accepteren als samenleving."

De achternaam van Laurens is bekend bij de redactie.