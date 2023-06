Hilversumse cateraar vraagt hulp van vluchtelingen, wil betere borsjtsj leren maken

De Oekraïense vluchtelingen op het Hilversumse Philipscompelx hebben sinds vorige week een nieuwe cateraar. Deze nieuwe maaltijdverzorger is juist uitgekozen op de ervaring die hij heeft op wat ze in Oekraïne doorgaans lekker vinden. Belangrijk uitgangspunt is dat de bewoners zich thuis voelen en dus kunnen eten wat zij willen.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat de cateraar minstens één keer in de week een traditionele Oekraïense maaltijd maakt. Om hierin beter te worden, betrekt de cateraar de bewoners bij het weekmenu en vraagt hij hen om hun recepten te delen.

"Zo wil de nieuwe cateraar bijvoorbeeld leren om beter de bekende Oekraïense soep borsjtsj te maken", schrijft de wethouder. "Ze willen hiervoor een aantal bewoners uitnodigen om zich aan te melden en op locatie van de cateraar met de koks daar de recepten te verbeteren", is het vervolg.

Langdurige opvang

Sinds half april fungeert één van de gebouwen op het Philipscomplex als een langdurige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de eigenaar, die hier een nieuwe woonwijk wil bouwen. Die plannen staan even on hold, want voor maximaal drie jaar is hier plek gemaakt voor maximaal vijfhonderd oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment is iets meer dan de helft van de plekken bezet.

Bij de opening van deze locatie viel het een aantal raadsleden op dat de bewoners buiten moeten douchen en dat er binnen geen kookvoorzieningen zijn. Een cateraar regelt drie keer per dag de maaltijden van de bewoners. Dat gebeurde overigens ook al bij de noodopvang aan de Heuvellaan.

De politiek wil toch van wethouder Bart Heller weten of er geen kookgelegenheid kan komen voor de Oekraïners in het gebouw, zodat zij zelf hun eigen eten kunnen bereiden.