Kinderen krijgen les over slavernij: "Waarom zou je iemand brandmerken?"

Veel leerlingen uit groep 6 krijgen deze maand les over het slavernijverleden. Het onderwijsprogramma is deel van 'Keti Koti Junior' van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). In de lessen bespreken ze pijnlijke onderwerpen uit die tijd, zoals brandmerken, de reis over zee en ook het verzet. "Heftig, maar ook goed dat ze hier les over geven", vinden de kinderen.

Op basisschool de Zeven Zeeën in Noord heeft groep 6 de geschiedenislessen al gehad. Het maakte grote indruk. "Ik word er wel verdrietig van, maar wel goed dat we er over leren, want sommige kinderen weten niet wat Keti Koti is", zegt een leerling. "Het is heftig. Waarom zou je iemand brandmerken op zijn rug?", vraagt een ander zich hardop af.

Inspireren met het verleden

Op het programma staat vandaag een creatieve les van kunstenaar Kenneth Aidoo, die ook docent is bij kunstatelier Noordje. Volgens hem is lesgeven aan de jonge doelgroep niet per se makkelijk. "Je weet niet hoeveel ze al weten van het onderwerp", zegt hij. Zijn doel van vandaag is de kinderen in elk geval inspireren met wat er vroeger is gebeurd. "Ik wil ze laten nadenken over wat vrijheid voor hen betekent."