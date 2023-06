Markerwaardweg Medemblik krijgt upgrade: brede rijbaan, rotonde en parallelweg

Er komt een parallelweg langs het stuk Markerwaardweg bij Medemblik voor landbouwverkeer, een rotonde bij de kruising Westerzeedijk en de op-en afritten van de A7 bij Agriport worden aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren, zo luiden de plannen van de provincie. Maar nog even geduld: verwacht wordt dat de werkzaamheden in 2027 starten.

Voor het landbouwverkeer tussen de Wieringermeer en West-Friesland wordt een parallelweg aangelegd langs het laatste stuk van de Markerwaardweg (N240). Het stuk tussen de Almereweg en Westerzeedijk wordt zo met elkaar verbonden. Zo hoeft het landbouwverkeer niet meer door Opperdoes.

Ook worden de rijbanen van de Markerwaardweg bij Medemblik verbreed en de fietsoversteek bij het Opperdoezerpad, krijgt een tussenstop. De rotonde op de kruising van de Westerzeedijk, is direct ook een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk, naar de Koggenrandweg.

Meer verkeer Agriport

Door onder meer woningbouwplannen in Medemblik, wordt verwacht dat het verkeer dat naar Agriport gaat, nog meer zal toenemen. Het meeste verkeer rijdt nu via de Dijkweg naar de A7. Om het veilig te houden, zullen de op- en afritten van de A7 daar worden aangepast.

In september organiseert de provincie een informatieavond over de plannen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2027 van start kunnen gaan.