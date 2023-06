Grote anonieme schenking voor Singer Laren: 33 schilderijen van Nederlandse modernisten

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm is ontzettend gelukkig met de schenking: "Het is geweldig dat we dit mooie museum nog mooier kunnen maken. En vooral ook onze bezoekers kunnen verrijken en verwennen met deze kunstschatten."

Delen van passie

De stukken zijn geschonken door een kunstlievend echtpaar wat anoniem wil blijven. "Een heel gul, kunstminnend echtpaar, die hun passie wil delen met iedereen die van kunst houdt", laat de Lorm weten.

Nog niet zo heel lang geleden, in 2018, mocht het Singer Museum een grote schenking aannemen van Els en Jaap Blokker. Het museum kreeg destijds een bijzondere collectie Nederlandse, modernistische werken. "Deze collectie sluit naadloos aan op de vorige schenking. Dit maakt dat modernisme hier in het Singer in Laren nog mooier en nog sterker."

De werken zijn vanaf nu te bekijken in het Singer Museum in Laren als onderdeel van de tentoonstelling Liefde voor Kleur - Gestel, Sluijters, De Smet en anderen.