Texelse politici willen dat schoolzwemmen terugkomt: 'Elk kind moet kunnen zwemmen'

Texelse partijen pleiten voor terugkeer van het schoolzwemmen. Via een motie willen Hart voor Texel, GroenLinks en D66 dat de gemeente het initiatief neemt om schoolzwemmen opnieuw in te voeren. 'Nog los van het feit dat het levens kan redden, past zwemmen ook in de ambitie om meer kinderen te laten sporten en bewegen.'

'Elk jaar belanden er landelijk ongeveer 80 kinderen na bijna-verdrinking in het ziekenhuis', zo laten de partijen weten, 'maar er overlijden ook kinderen in het water. Elk verdronken of bijna-verdronken kind is er eentje te veel. Voor ons is het dus belangrijk dat we er alles aan doen om te zorgen dat elk kind zijn of haar zwemdiploma kan halen.'

Amsterdam is een van de gemeenten waar het schoolzwemmen al opnieuw is ingevoerd. 'Daar waar scholen het schoolzwemmen weer hebben ingevoerd, is gebleken dat kinderen ook weer vaker vrij gaan zwemmen wat een positief effect heeft op de zwemveiligheid en motorische vaardigheden', zeggen de partijen in de motie.

Lastig

Ze willen dat Texel bij andere gemeenten navraagt hoe zij daar het schoolzwemmen opnieuw hebben weten in te voeren, en kijken hoe dat op Texel kan worden gedaan. Hoe dan ook moet het schoolzwemmen terugkeren: 'Omdat er, ondanks dat veel ouders de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te leren zwemmen, en ondanks de financiële steun voor ouders die het moeilijk hebben, het nog steeds voor veel kinderen lastig hun zwemdiploma te halen.'