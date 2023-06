Kijk mee met Marc Petiet, terwijl hij door Wijk aan Zee suist in zijn zelfgemaakte zeepkist

Marc Petiet deed vrijdagavond voor de dertiende keer mee aan de jaarlijkse zeepkistenrace in Wijk aan Zee. In zijn zelfgemaakt bolide, opgebouwd uit onderdelen van een oude Amerikaanse auto die op de schroot dreigde te raken, zoefde hij de Zwaanstraat af. Maar wat bezielt iemand nou om daaraan mee te doen?

Het onderstaande filmpje geeft een idee hoe het is om in een zeepkist te zitten en de heuvel af te racen. Marc deed deze afdaling samen met zijn dochter.

“Het is gewoon een leuk feest in ons dorp”, vertelt Marc. “Ik ben gek van auto’s en dingen bouwen. Ik had toen mijn dochter klein was een klein karretje voor haar gebouwd, waarin ik haar kon rondslepen.” Uiteindelijk kreeg hij een aantal jaar later stukken plaatwerk van een auto en bouwde hij zijn eigen zeepkist. “Mijn dochter was toen nog te jong, dus besloot ik zelf mee te doen. Ik vond het wel grappig. En nu doen mijn dochter en mijn zoon ook mee.”

Toch is Marc vooraf wel gespannen. “Als je eenmaal rolt, dan is het lachen. Maar het is vooraf wel van… shit. Karretje klaarzetten, even je helm op. Dan rollen ze je op de schans, nog een beetje slap ouwehoeren met de presentator en… je wordt gelanceerd. Dan ben je opgelucht als je beneden bent. Het is een mooi volksfeestje, een echte Wijk aan Zeese traditie.”