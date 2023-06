Jade en klasgenoten maken kans op schoolreisje door E-waste Race: "Willen zo graag winnen"

Wie van zijn oude elektrische spullen af wil, kan die morgen nog inleveren bij tien basisscholen in de gemeente Zaanstad. Die scholen doen namelijk mee met de E-waste Race. Tijdens deze race verzamelen ze kapotte of oude elektronische apparaten om deze weer te recyclen. De school die de meeste apparaten inlevert, wint een schoolreisje.

Jade en haar viendin met hun buit - Kim Koghee

Ook de Watermolen in Koog aan de Zaan doet mee met deze actie. "We staan nu nog onderaan, maar we hopen dat er nu meer spullen binnenkomen", vertelt leerling Jade. Jade en haar klasgenoten zijn al sinds 29 mei keihard hun best aan het doen om spullen in te zamelen. "Er zijn nu twee meiden die bij het winkelcentrum staan en daar delen ze flyers uit." Ze hebben ook al meerdere flyers opgehangen in de buurt. "We willen zo graag winnen dat klasgenoten langs de deuren van mensen zijn gegaan om te vragen voor kapotte apparaten", vertelt Jade. Tekst gaat door onder de foto.

De airfryer die gerecycled word - Kim Koghee

Airfryer In de aula staan vijf containers vol met apparaten. "Elke week komen ze de bakken weer legen dus dit is lang niet alles van wat we hebben opgehaald." Zo ligt er een tablet, een computer en zelfs een airfryer in de bakken. Ondanks dat de Watermolen nu nog op de laatste plek staat, geven de leerlingen niet op. "We gaan nog even hard ons best doen." De meiden zijn altijd blij met extra apparaten, want ze willen zeker het schoolreisje winnen. Hun concurrentie zit letterlijk om de hoek: de school die naast hun school staat doet ook mee met de race.

E-waste Race Een E-waste Race bestaat uit tien basisscholen in een gemeente of regio. Deze scholen krijgen een gastles over recyclen. Na deze gastles verzamelen de groepen 6, 7 en 8 elektronische apparaten. Dat doen ze thuis en bij vrienden en familie, maar de leerlingen voeren ook in hun buurt campagne via posters en lokale media. Scholen doen mee om de kinderen te leren over recycling en beter omgaan met het milieu.