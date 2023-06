Oude grafsteen gevonden door spelende kinderen na uitbaggeren sloot

Een meer dan 70 jaar oude grafsteen is door kinderen gevonden in het Groene Hart in Monnickendam. De Archeologische Werkgroep Waterland heeft vandaag de steen opgehaald bij de gemeente voor nader onderzoek.

De grafsteen die in het Groene Hart in Monnickendam werd gevonden.

Op de steen staat de naam van de overledene met de datum waarop hij is geboren en die waarop hij is gestorven. Toch denkt Marco Feenstra van de Archeologische werkgroep dat de steen afkomstig is van iemand uit Amsterdam. "Op de naam en geboortedatum kun je zoeken in het bevolkingsregister en daaruit blijkt dat hij uit Amsterdam komt. Hopelijk kunnen we uit de archieven nog meer over deze Joseph Meijer achterhalen."

Oude grafsteen gevonden - NH Nieuws

Marco heeft ook wel idee hoe de steen in Monnickendam terecht is gekomen. "Bij de bouw van die wijk in Monnickendam is allerlei gestort om te kunnen bouwen en daar is deze steen kennelijk terecht gekomen." En dat soort stenen worden vaker gevonden, maar het is wel uniek dat deze grafsteen nog geheel intact is. "Hij ziet er heel gaaf uit."