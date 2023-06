Talent Fedde de Jong verlaat AZ en vervolgt loopbaan bij Cambuur

Fedde de Jong speelde vooral zijn wedstrijden voor Jong AZ. Voor het beloftenteam kwam hij bijna tachtig keer uit. Ook maakte de twintigjarige Uitgeester minuten in de Alkmaarse hoofdmacht. Zo debuteerde hij vorig jaar juli tegen Tuzla City in de voorronde van de Conference League en scoorde gelijk in die invalbeurt. In de competitie mocht De Jong twee keer opdraven, waaronder een basisplaats thuis tegen FC Groningen.

Tekst loopt door onder de tweet.