Krijgen Haarlemmermeerse boa's weer wapenstok? Raad van State fluit minister terug

De kans dat boa's in Haarlemmermeer later deze zomer hun wapenstok terugkrijgen, is sinds vandaag weer iets groter. Eerder besloot de minister dat ze het zonder moeten doen. Maar daarbij hield hij onvoldoende rekening met de toename van geweldsincidenten waar boa's in de gemeente bij betrokken zijn.

Dat oordeel velde de Raad van State vanochtend, nadat de gemeente Haarlemmermeer in beroep was gegaan tegen het besluit van de minister. De gemeentelijke handhavers hadden van 2012 tot en met 2017 al een wapenstok op zak. Daarvoor had de minister toestemming verleend. Maar toen de gemeente de minister in 2017 verzocht om die toestemming te verlengen, kreeg ze nul op het rekest. De minister maakte een uitzondering voor boa's op Schiphol, maar was er niet van overtuigd dat alle boa's in Haarlemmermeer 'm zouden moeten houden. Preventief Die overtuiging had de gemeente wel. "Dat boa's [in de periode 2012 tot en met 2017, red] een wapenstok hadden, werkte vooral preventief", legt woordvoerder Petra Faber aan NH uit. "Want in de jaren dat boa's geen wapenstok droegen, is het aantal incidenten gestegen."

Werden er tussen 2012 en 2017 nog enkele tientallen incidenten geregistreerd, in 2020 en 2021 was dat aantal opgelopen 'tot circa 80 per jaar', Ook dit jaar loopt de teller al flink op. "We zitten nu halverwege 2023 en er zijn al 39 incidenten geweest." Met die toename heeft de minister onvoldoende rekening gehouden, oordeelt de Raad van State. Bovendien heeft hij onvoldoende onderbouwd waarom boa's die eerder een wapenstok tot hun beschikking hadden, die later niet meer nodig zouden hebben. Geweldsmonopolie Voorzitter Richard Gerrits van boa-vakbond ACP is blij met het de uitspraak van de Raad van State. Hoewel minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid vorig jaar zomer bekendmaakte dat alle 23.000 boa's in Nederland een wapenstok moeten kunnen krijgen, worden aanvragen volgens Gerrits sindsdien nog steeds geregeld gefrustreerd door de politie of het Openbaar Ministerie. Dat doen ze volgens de voorzitter omdat zij vinden dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. "Maar gemeenten kunnen zelf het best inschatten of hun boa's een wapenstok nodig hebben."