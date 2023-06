Onderzoek Balkweiterhoek laat op zich wachten, 'provincie verbreekt communicatie'

Wachten duurt lang, zeker voor de Dorpsraad van Zwaagdijk-West. Medio juni zou de provincie Noord-Holland het haalbaarheidsonderzoek presenteren over de huisvestingsplannen op de Balkweiterhoek. Maar vooralsnog blijft het stil en is volgens de Dorpsraad iedere vorm van communicatie met de bewoners opgeschort. "Er klopt iets niet, dat voel je aan alles."

Giel Nijpels van de Dorpsraad Zwaagdijk-West ziet het allemaal met verbazing aan. "Zowel Statenleden als ambtenaren van de provincie willen niet meer met ons communiceren. Wij zochten contact voor overleg en toen werd er gezegd: 'we communiceren even niet met jullie'. De reden? Die weten wij ook niet. Maar het lijkt alsof er onderling een afspraak is gemaakt."

Vanuit het provinciehuis klinkt echter een ander geluid: "Wij zijn ons er niet van bewust dat dit beeld bestaat bij de Dorpsraad. Wij hebben enkele weken geleden bij de Dorpsraad aangegeven dat we verwachten hen begin juli te informeren over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. We hebben daarnaast ook geen vragen of verzoeken tot gesprek ontvangen."

Langslepende kwestie

Het is een nieuw hoofdstuk in een toch al langslepende kwestie. Al lange tijd is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Deze grond - in eigendom van de provincie - wordt al door de provincie gezien als plek voor flexwoningen, bestemd voor 150 tot 200 spoedzoekers en statushouders. Omwonenden zien dit niet zitten en vinden dat het er zonder overleg doorheen wordt gedrukt.