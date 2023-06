Hilversumse vluchtelingkinderen kunnen nog niet naar school door personeelstekort

Oekraiënse vluchtelingkinderen in Hilversum kunnen zeker tot aan de zomervakantie niet naar school. De reden: het personeelstekort in het onderwijs. De onderwijsinstanties die de lessen moet regelen, kunnen geen leraren op de been brengen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen geen achterstanden oplopen, komt de gemeente met een educatief programma als alternatief.

De Oekraïense kinderen kunnen volgens het Hilversumse gemeentebestuur geen taalonderwijs volgen. Stip en de Gooise Scholen Federatie blijken tot aan de start van de vakantieperiode te kampen met te weinig personeel.

Daardoor kunnen zij geen lessen aanbieden aan de kinderen die sinds april onderdak hebben gevonden op het Philipsterrein. Het probleem geldt op de andere vluchtelingenopvanglocatie overigens niet. Daar is wel onderwijs.

Doorstroming

Als het nieuwe schooljaar weer begint dan moet het gebrek aan handjes verleden tijd zijn bij de onderwijsorganisaties. "Na de zomervakantie komen er voldoende plekken beschikbaar om deze kinderen onderwijs te kunnen bieden vanwege de doorstroming vanuit de taalscholen naar reguliere scholen", deelt het gemeentebestuur mee.

Tot die tijd moet er voor de kinderen tussen de vier en achttien jaar genoeg vertier zijn. Daarom heeft Hilversum een zomerprogramma opgesteld. Het gaat om 'zinvolle dagbesteding' aan Oekraïense kinderen die verblijven op de Philipslocatie. Deze activiteiten moeten volgens de gemeente op spelenderwijs toewerken naar de start van het onderwijs in september. Bij de activiteiten komt het accent dan ook liggen op taal.

Alternatief programma

"Met het zomerprogramma voor Oekraïense kinderen helpen we deze groep bij hun persoonlijke ontwikkeling, integratie en hun welzijn", vertelt wethouder Karin van Hunnik.

"Educatie, en taal in het bijzonder, is daarvan een belangrijk onderdeel. Een gedeelte van deze groep kon pas in september beginnen met school. Door dit zomeraanbod kunnen zij al eerder kennismaken met onder andere het Nederlands en staan ze niet stil in hun ontwikkeling."

Naast de aandacht voor taal en het aanbieden van vermaak heeft het zomerse activiteitenaanbod nog een doel. "Het programma is er zijdelings op gericht dat de kinderen zich thuis voelen in Nederland en nare ervaringen kunnen verwerken", zo luidt de uitleg. Dit aanbod is eveneens bedoeld voor Oekraïense kinderen die verblijven in de opvang op het Arenapark of die inwonen bij Hilversummers.