Raad van State tikt Halsema op de vingers: woning Zuidoost ten onrechte gesloten

Burgemeester Halsema sloot in augustus 2019 onterecht een woning in Zuidoost, nadat daar een maand eerder in een kelderbox explosieven waren gevonden. Dat oordeelt de Raad van State vandaag. De huurder van de woning was het niet eens met de sluiting, die ertoe leidde dat haar huurcontract werd opgezegd. In mei 2021 oordeelde de rechter dat Halsema in haar recht stond, maar huurder ging in hoger beroep. Met succes dus.

De burgemeester mag een woning sluiten met een noodbevel als er sprake is van een noodsituatie of als er acuut (levens)gevaar is voor bewoners van omringende woningen. De huurder meende dat de woning niet gesloten had mogen worden omdat de gevonden explosieve materialen al op 12 juli waren weggehaald uit de kelderbox en er op het moment van sluiten, op 29 augustus, dus geen gevaar meer was voor de buurt.

In 2016 werden er in dezelfde kelderbox ook al vergelijkbare materialen gevonden. Het was een van de redenen voor de burgemeester om niet eerst een waarschuwing te geven, voordat ze op 29 augustus op basis van een noodbevel besloot om de woning voor drie maanden te sluiten.

De aanhouding van de meerderjarige zoon van het gezin dat de woning huurde, was de aanleiding voor de tijdelijke sluiting. Hij werd op 12 juli 2019 opgepakt na een plofkraak in Aken. Toen de politie vervolgens de woning in Zuidoost doorzocht waar hij bij zijn moeder woonde, vond de politie in de kelderbox explosieven die gebruikt kunnen worden voor plofkraken. Verder lagen er onder meer bivakmutsen, een breekijzer, en een hoofdlampje in de kelder.

De Raad van State stelt haar nu dus in het gelijk, in tegenstelling tot de voorzieningenrechter in mei 2021. In de uitspraak is te lezen dat de Raad van State vindt dat 'de openbare orde in de omgeving van de woning niet is verstoord door de handelingen die in de kelderbox zijn verricht en de materialen die daar zijn aangetroffen.'

Ook blijkt uit politiereportages niet dat er sprake was van langdurige overlast. Zowel in de periode voor het onderzoek als daarna zijn er geen meldingen gedaan over activiteiten in de woning of de kelderbox. De Raad van State oordeelt dat de gemeente de huurder een kleine vijfduizend euro moet betalen.

Wetsvoorstel

Aantekening bij de uitspraak is dat er op dit moment in de Eerste Kamer een wetsvoorstel ligt. Als dat wordt aangenomen, beschikken burgemeesters over een ruimere bevoegdheid om woningen te kunnen sluiten. Een sluiting zoals deze zal dan vermoedelijk sneller rechtmatig zijn.

De Raad van State zegt verder, ondanks de uitspraak, begrip te hebben voor de behoefte van de burgemeester om het signaal af te geven dat plofkraken ernstige strafbare feiten zijn met veel maatschappelijke impact en daartegen op te treden.

"'De uitspraak laat zien dat het wijzigen van de wet van groot belang is", zegt Halsema in een reactie tegen AT5. "Er waren zwaarwegende redenen om tot sluiting over te gaan, zo’n besluit wordt niet lichtzinnig genomen", aldus de burgemeester.