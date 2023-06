Beverwijks wonderkind Amélie (12) geeft pianoconcert

Waar andere 12-jarige meisjes zich misschien bezig houden met Tiktok, heeft Amélie Pype uit Beverwijk een heel ander doel voor ogen. Zij is druk bezig met de voorbereiding voor haar pianoconcert op 8 juli bij Podiumcafé Toos in Beverwijk, waar zij acht stukken van Ludovico Einaudi gaat spelen. “Ik vond het zulke mooie muziek, dat ik het wilde leren spelen”, vertelt ze.

Maar hoe komt een meisje van twaalf erbij om zich te verdiepen in de muziek van Einaudi? “Papa had het drie jaar geleden aangezet in de auto toen we op vakantie gingen. En nu luisteren we het altijd als we naar België gaan en iedereen is moe. Dan wordt iedereen rustig.”

Einaudi is een Italiaanse pianist en componist van eigentijdse muziek. Zijn muziek wordt regelmatig gebruikt in films, zoals in ‘Intouchables’ en de horrorfilm ‘Insidious’.

Klanken met gevoelens

Amélie werd meteen gegrepen door de muziek van Einaudi. “Ik had toen opgezocht waar liedjes over gingen en toen kon ik de betekenissen van de muziek begrijpen. Zo gaat Experience over geliefden die uit elkaar gaan. Ik vind het gewoon heel speciaal dat je klanken kan maken met gevoelens.” Het hele gezin is ondertussen fan van Einaudi.