Loopt er een kinderlokker in Wormer? Ouders maken zich grote zorgen

Ouders in Wormer maken zich ongerust over hun kinderen, nadat er deze maand tot drie keer toe kinderen zijn aangesproken door mensen in een grijze auto. Die probeerden de kinderen in de auto te lokken met elke keer een verschillend verhaal. De dochter van Aurelia Giglio was één van de kinderen die werd benaderd: "Ze schrok ontzettend." Inmiddels is ze een appgroep gestart met andere bezorgde ouders die posten bij scholen.

Afgelopen maandag maakt de 12-jarige dochter van Sanne Schipper wat vervelends mee: ze wordt door twee mannen en een vrouw in een grijze auto gevraagd of ze naar huis gebracht wil worden. Ze zette het op een roepen, fietste weg en stuurde twee jongere kinderen naar huis. "Het gaat gelukkig goed met haar", zegt Sanne nu. "Ik ben ontzettend trots op haar, ook dat ze de andere kinderen niet naar die auto heeft laten lopen."

Ze vervolgt: "We hebben aan de kinderen verteld hoe ze moeten reageren als zoiets gebeurt: 'Nee zeggen, weglopen en naar een volwassene gaan die je vertrouwt.' Meer kunnen we als school niet doen, we kunnen geen toezicht houden op het schoolplein na schooltijd. Dan is het een openbaar plein."

Reactie van politie en de gemeente Wormerland

"We weten nog steeds niet precies waar we mee van doen hebben", zegt politiewoordvoerder Derk Burger. "Maar het is zeker een verdachte situatie die de aandacht heeft." Dat wordt gemerkt door de bezorgde ouders. Sanne: "Gisterochtend werd ik door de wijkagent gebeld voor meer informatie, dat vond ik heel netjes. Bij de basisscholen die gisteren uitgingen stonden ook agenten." Daarnaast is de zaak in onderzoek bij de recherche.

Judith-Michel de Jong, de burgemeester van Wormerland, zette maandagavond een verklaring op Facebook waarin ze opriep uit te kijken naar de bewuste grijze auto die elke keer op lijkt te duiken. "We roepen iedereen op om alert te zijn en het kenteken te noteren als dit zich nogmaals voordoet."

Appgroep en postende ouders

Voor Aurelia Giglio zijn de maatregelen niet voldoende. Ze roept op tot het plaatsen van camera's bij de scholen en bij de toegangswegen van Wormer zodat verdachte auto's met bijbehorend kenteken op beeld komen.

"We hebben sinds een paar dagen ook een Whatsappgroep met bezorgde ouders en zijn nu zelf aan het posten. We gaan gewoon rondrijden. Als de auto wordt gesignaleerd geven we dat door aan de politie, dan kijken die of alles in orde is of niet. Ik probeer de mensen ook te waarschuwen op Facebook."

Ze vindt het maar een nare situatie. "Ik ben moeder van vijf kinderen. Normaal gesproken gaan die zelf naar school, maar nu loop ik wel graag met ze mee."