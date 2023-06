Wethouder: "Bij recreëren in natuur horen ook festivals"

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat festivals bij de recreatie in de natuur horen. Partij voor de Dieren (PvdD) had schriftelijke vragen ingediend met het doel om festivals in het Twiske te stoppen, maar de wethouder laat weten dat de gemeente dit voor nu niet van plan is.

Festival Welcome to the future in het Twiske

De gemeente Landsmeer, die net als Amsterdam ook evenementen in het Twiske kan organiseren, besloot vorig jaar om te stoppen met het organiseren van grote commerciële evenementen in het natuurgebied. Bij de PvdD was er verbazing dat de gemeente Amsterdam niet totdat besluit kwam. Volgens de partij haalt het Twiske, wat een Natura 2000-gebied is, niet de instandhoudingsdoelen en zijn festivals een belangrijke reden daarvoor. Festivals niet de oorzaak Wethouder Van Dantzig (Stedelijke Ontwikkeling) schrijft in een reactie op de vragen dat er uit het rapport, over de evaluatie van het Twiske, naar voren komt dat het houden van festivals in het natuurgebied niet de oorzaak is voor het niet halen van doelen. "Als belangrijke mogelijke verstoringsbronnen door recreatie noemt het rapport reguliere oorzaken die het hele jaar door plaatsvinden zoals loslopende honden, vaarrecreatie en windsurfers", aldus de wethouder. Daarnaast spelen factoren zoals stikstof vanuit omliggende veehouderijen en de waterkwaliteit ook een rol.

Recreatiegebied het Twiske - taxi1108

Volgens Van Dantzig moeten de organisatoren van de festivals in het gebied zich strikt houden aan de regelgeving. "Ook moet er een plan van aanpak opgesteld worden door een ter zake deskundig ecoloog en vindt er voor en ná het festival monitoring plaats van de ter plaatse voorkomende beschermde dier en plantsoorten." Festivals horen er bij Dat de gemeente Landsmeer wel heeft besloten om geen festivals meer te organiseren in het Twiske, terwijl er een gemeenschappelijke regeling was tussen meerdere gemeentes in de omgeving, wordt niet door Amsterdam 'gewaardeerd'. Volgens het college kent het recreëren in de natuur namelijk vele vormen en hoort een festival daar ook bij. De Partij voor de Dieren wilde graag dat Amsterdam het gesprek aanging met de partijen die gaan over de recreatie in het Twiske en de toekomst daarvan. Het college laat weten daar open voor te staan, maar dat 'de gemeente Amsterdam het standpunt heeft dat ook festivals onderdeel zijn van recreatie'. Wel schrijft Van Dantzig dat de gemeente weet dat het Twiske een populaire locatie is en dat er wordt gezocht door de partijen die over de recreatie gaan naar manieren om de recreatie meer te spreiden over het gehele gebied.