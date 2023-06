Politie deelt beelden van drugslab Enkhuizen: onderzoek lijkt op niets uit te lopen

De politie heeft beelden gedeeld van het drugslab dat in april aan het Voorland in Enkhuizen werd opgerold. Er werd crystal meth geproduceerd en in het pand bevonden zich zeer giftige chemicaliën. Ondanks de vondst is er nog niemand aangehouden, en de politie acht de kans klein dat het nog gaat gebeuren.

Beelden van de politie van het drugslab aan het Voorland in Enkhuizen - Politie Eenheid Noord-Holland

Van de buitenkant lijkt het een bedrijfspand zoals alle anderen dat je vindt op een bedrijventerrein. Maar uit de beelden blijkt dat achter de deuren een volwaardig chemisch lab was opgebouwd. Vol grondstoffen om drugs mee te maken, zoals het zeer giftige kwikchloride. Allemaal bedoeld om crystal meth (methamfetamine) mee te produceren. Een drug waardoor je energieker wordt en die je blij laat voelen. Keerzijde is dat het enorm verslavingsgevoelig is en dat het hersenschade kan veroorzaken. Er werd een aparte afzuiging gemaakt om problemen met chemicaliën te voorkomen. Ook werd er illegaal stroom afgetapt met brandgevaar tot gevolg. Bekijk hieronder de beelden van het drugslab. Tekst gaat verder onder de video.

Een anonieme tip bij de politie bracht de zaak aan het rollen. Maar bij de inval werd niemand aangetroffen. Alle spullen zijn afgevoerd en vernietigd. Blijft over: wie zijn er verantwoordelijk voor het lab? Een vraag waar ook de politie mee zit. Eigenaren van het pand, Frank en Francis Koomen, zeiden eerder in het NHD van niets te weten. "Ik verhuur het pand alleen, en hoe dom zou ik zijn als ik er zelf drugs zou maken. Ik heb totaal geen geheimen. De politie mag bij mij overal huiszoekingen doen." Op papier staan er geen bedrijven gevestigd op het adres van het bedrijfspand. Wel hangt er een bord van een bedrijf aan de gevel. "Dat is om reclame te maken", vertelt die ondernemer. "Ik ben ook verbaasd over wat er gebeurd is. Van de politie heb ik nog niks gehoord. Ik weet van niks", reageert hij vlak na de inval. Tekst gaat verder onder de foto's

drugslab enkhuizen Inter Visual Studio / Danielle Rood

Opgerold drugslab in Enkhuizen Maarten Edelenbosch/NH Nieuws

Slot op deur drugslab Enkhuizen aan het Voorland NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Ook een medewerker van een bedrijf vlakbij het drugslab heeft geen idee wie erachter zit. "Ik heb er nooit wat van gemerkt. Om vijf uur gaan we naar huis, dus geen idee wat er 's avonds allemaal gebeurt." De politie laat weten aan NH Nieuws dat het onderzoek in de afrondende fase is. Er zijn mensen gehoord, er is forensisch onderzoek gedaan, maar nog niemand aangehouden. En de verwachting is, dat op basis van de informatie die er nu is, er ook geen arrestaties gaan plaatsvinden. Sluiting pand Het pand staat er verder nog steeds bij zoals het na de inval werd achtergelaten. Met een hangslot aan de deur, bedrijvigheid is er niet. Een woordvoerder van de gemeente Enkhuizen laat weten dat het pand voor zes maanden op slot gaat, per 29 juni.