De Peiling: een topje en kort rokje op school moet kunnen

Een kort rokje, een diep decolleté en een blote buik. Lekker voor de zomer, maar niet op school. Althans, dat is het beleid van een middelbare school in Limburg. Broeken, lange rokken en jurken mogen wel. Eerder kwamen ook andere scholen al met kledingvoorschriften, maar heeft een school wel iets te zeggen over de kleding van leerlingen? Of hoort je kleding bij je identiteit en heeft de docent daar niets mee te maken?

De school in Heerlen wil met dit beleid voorkomen dat leerlingen te bloot gekleed naar school komen en dat er geen 'fysieke afleiding' zou zijn. Ook zijn zij van mening dat een school een formele omgeving is, waarbij het ongepast is om in vakantiekleding te verschijnen.

Ouders

Veel ouders reageren verbolgen op het beleid van de school. Een moeder van één van de leerlingen zegt tegen RTL Nieuws dat ze dit te ver vindt gaan: "Mijn dochter is 14 en dit is het eerste jaar waarin ze het aandurft om geen lange broek meer te dragen. En nu maakt ze zich zorgen of ze wordt aangesproken op haar kleding." De moeder begrijpt dat leerlingen niet in kleding mogen lopen waarbij hun billen te zien zijn, maar een normaal rokje moet gewoon kunnen.

Voor jongens vaak geen probleem