Niet overal noodweer: van een paar druppels tot geannuleerde vluchten

Het heeft gisteren geregend, maar niet overal is even veel gevallen. Op Schiphol bleven vliegtuigen aan de grond en een fietstunnel in Hilversum liep onder, maar op andere plekken bleef het bij een paar druppels. Natuurfotograaf Marcel van Engelen was er speciaal voor naar buiten gegaan, maar het weer viel hem tegen.

Marcel van Engelen

"Het was geen noodweer", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "Maar het waren wel forse buien en er waren grote verschillen in de neerslag in de provincie. Sommige plaatsen kregen minder dan 10 millimeter, zoals 't Zand met 7 millimeter. Er waren ook plaatsen met aanzienlijk meer." Visser zegt dat er in Zaandam en Zuidoostbeemster 23 millimeter viel. In Haarlem viel 33 millimeter en op Texel in Den Burg regende het weer minder hard, daar viel 12 millimeter. "Het viel natuurlijk in betrekkelijk korte tijd", legt hij uit. "Het bleef gisteravond nog even doorregenen, dat was wel fijn. Dan dringt het beter door tot in de grond."

Bekijk hier op welke plekken er overlast was van de regen Noord-Holland Liveblog noodweer: drukke avondspits, (fiets)tunnels onder water