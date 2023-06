Explosie voor deur van thuiszorginstelling in Amsterdam Nieuw-West

Voor de deur van een thuiszorginstelling aan de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond, maar de deur van het pand is door de explosie wel beschadigd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Rond 04.00 uur hoorden omwonenden een knal in de buurt en belden 112. De politie en de brandweer kwamen vervolgens op de melding af. Ondanks dat de zorginstelling schuin tegenover het politiebureau van de Postjesweg zit, zijn de daders - waarschijnlijk twee mannen - ervandoor. Ze zijn te voet richting metrostation Postjesweg gevlucht.

De brandweer heeft de omgeving veilig gesteld en de politie heeft sporenonderzoek verricht. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of die meer weten over de aanleiding van de explosie. Ook aan omwonenden met een dashcam of videodeurbel wordt gevraagd om de beelden te delen.