Bewoners Beverwijk zien parkeerplannen centrum als "geldklopperij"

Beverwijkers zijn kritisch op de parkeerplannen van de wethouder. Tijdens een drukbezochte informatieavond in het Kennemer Theater dinsdag blijken er vooral zorgen over de hogere kosten."Geldklopperij', wordt er geroepen.

Het college wil met zijn plannen de parkeerdruk in het centrum van Beverwijk verminderen. Zo is er betaald parkeren aangekondigd in de blauwe zones en verdwijnt het gratis parkeren op zaterdag. Deze plannen worden nu voorgelegd aan de bewoners en ondernemers, in twee informatiebijeenkomsten.

Wethouder Dorenbos wijzigt ondertussen haar plannen al iets: de eerste twee uur parkeren blijft in de omgeving van de Breestraat gratis in plaats van het eerdere idee van 1,50 euro per uur. Na de eerste twee uur gratis parkeren betaal je vervolgens wel minimaal 3 euro per uur.

Creatieve oplossingen

Het aantal parkeervergunningen per bewoner gaat in het nieuwe parkeerplan van drie vergunningen naar uiteindelijk een. "Maar de kosten voor de vergunning gaan niet of nauwelijks omhoog, zoals dat eerder wel gebeurde in steden als Haarlem. Dat gaan we niet doen in Beverwijk," beloofde wethouder Dorenbos tijdens de informatieavond.

Volgens haar zijn de plannen sowieso "nog niet in beton gegoten en staat ze open voor creatieve oplossingen die Beverwijkers bedenken." In september buigt de gemeenteraad zich over de plannen.