'Dag lieve Max', weer een van de vier Oekraïense roofdieren overleden

Nadat ook tijgerin Shanti vorig jaar toch moest worden ingeslapen, heeft Stichting Leeuw het besluit moeten nemen om ook afscheid te nemen van leeuw Max. Op Facebook vertelt de stichting over hun besluit om het dier te laten gaan.

Na een jaar voor de leeuw te hebben gezorgd, werd het besluit genomen om Max in te laten slapen. "Het leven werd er met alle tegenslagen, onderzoeken en behandelingen niet leuker op voor Max en de uitzichten werden steeds slechter", aldus de stichting.



'We gaan dit mannetje missen'

Het komt volgens Stichting Leeuw vaker voor dat dieren uit Oost-Europa gefokt worden 'zonder oog voor gezonde genen' en vaak ook worden gehouden door particulieren die 'niet weten wat de zorg voor een exotisch dier als een leeuw of tijger inhoudt'. "Veel van deze dieren groeien op in slechte omstandigheden en ondervinden daar op langere termijn veel problemen van. Max was er hier helaas ook één van."