Taylor Swift komt naar Arena: fans hebben tot vrijdag om zich in te schrijven voor een kaartje

De Amerikaanse popster heeft concerten aangekondigd op 5 en 6 juli 2024 in de Johan Cruijff Arena. Om te voorkomen dat er een run komt op de kaartjes moeten fans zich van te voren laten registreren via een speciale site van Ticketmaster. "Met deze registratie kunnen we kopers die tickets willen doorverkopen eruit filteren," aldus de organisator.

De Amerikaanse singer-songwriter is al sinds maart bezig met haar The Eras Tour in de de Verenigde Staten. Het Europese gedeelte van de tour zal beginnen op 9 mei 2024 in Parijs en eindigt op 17 augustus in Londen.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de popster weer te zien is in Nederland, maar voordat fans een kaartje in handen krijgen moeten zij zich wel eerst laten registreren. De inschrijving hiervoor eindigt aankomende vrijdag om middernacht.

Een beperkt aantal fans zal toegang krijgen tot de verkoop en anderen komen op de wachtlijst te staan. "Registratie garandeert geen toegang tot de verkoop of tot tickets", waarschuwt de organisator. " Tickets zullen beschikbaar zijn op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De kaartverkoop voor de uitverkoren fans zal vervolgens starten op 12 juli.