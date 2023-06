Kunstenaar Dirck Nab duikt elke maandag met een vriend de duinen in, om ze te tekenen

De regio Alkmaar is getekend door duinen: Heiloo, Oudorp en Alkmaar zijn op duinruggen ontstaan, net als de kustdorpen. Met houtskool en krijt duikt kunstenaar Dirck Nab uit Bakkum de duinen in om ze te tekenen. Zijn werk is een maand lang te bewonderen in de Eerste Bergensche Boekhandel, waar het boek 'Getekend landschap' vanmiddag wordt gepresenteerd.

Bomen tekent hij weliswaar ook graag - hij laat de olijfbomen en tamarindes zien die hij in Griekenland vastlegde. Maar ook de Franse bergen, het IJ in Amsterdam en natuurlijk de duinen tussen Bakkum en Bergen. Met krijt, inkt of houtskool, zonder kleuren, tekent hij de zachte lijnen van het zand. "Eigenlijk wordt het zo heel abstract."

"Iedere maandag ga ik met een vriend de duinen in, om ze te tekenen", vertelt Nab, die gefascineerd is door het open duinlandschap van Noord-Holland.

"Ik ga op de grond zitten met krijt", zegt Dirck Nab als mediapartner Duinstreek Centraal hem spreekt in zijn atelier in Bakkum. Nab tekent zijn landschappen het liefst in de natuur. Tekeningen van de kunstenaar zijn onder meer opgenomen in het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Schilderen doet hij ook, dan zijn de kleuren er zeker. Maar tekenen gaat nu eenmaal heerlijk vlug. "Ik houd van die snelheid", legt Nab uit. "Daar moet ik het van hebben." Want wie de duinen wil vangen zoals ze zijn, moet niet lang treuzelen. "Alles verandert heel snel, het licht, het weer. Het landschap dwingt je te kiezen. Als je maar bezig blijft, dan eindig je in het donker natuurlijk." En dus zet hij de lijnen razendsnel op papier.

'Maken wat gezien is'

Het gaat de kunstenaar om 'maken wat gezien is'. "Het is niet verzonnen, ik heb het zo gezien." Wat niet wil zeggen dat alles helemaal natuurgetrouw is, Nab maakt tekeningen, geen foto's: "Het is zoals ík het gezien heb." Veel laat hij weg, op zoek naar de essentie. Een boom verzinnen om wat diepte aan het landschap te geven, hij peinst er niet over. "Nee, dat zie je meteen", is zijn overtuiging.

Het boek 'Getekend landschap' wordt vanmiddag gepubliceerd in de Eerste Bergensche Boekhandel, tussen 16:00 en 18:00 uur. Daarna zijn de tekeningen uit het boek nog tot zaterdag 22 juli te bekijken in dezelfde boekhandel. Een Franse uitgave van het boek, 'Paysage Dessiné', werd vorige maand door de Fondation Custodia gepresenteerd in Parijs.