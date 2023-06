Zoon maakt overlijden vader bekend met opmerkelijke rouwadvertentie

Een opmerkelijk overlijdensbericht in het Noordhollands Dagblad vandaag. Daarin beschrijft Kees van der Werdt hoe zijn gelijknamige vader overleed. In de zon op zijn geliefde Hoorns terras, terwijl hij een biertje dronk.

Daarna nam het ambulancepersoneel het over, maar het mocht niet baten", aldus de kroegbaas. "Hij was even daarvoor bij vrienden geweest om wat te drinken. Hij zou eigenlijk ook niet meer komen, omdat hij zich niet lekker voelde. Toch dreef hem uiteindelijk iets naar het café."

De man zakte weg en gelijk werd er alarm geslagen. "Tafels werden omver gegooid en Kees werd op de grond gelegd. Er waren veel hulpdiensten in de buurt vanwege de Hoornse Stadsfeesten. Al snel kwamen er mensen om hem te reanimeren en ook een defibrillator was er snel.

Met zoon Kees junior lukt het niet contact te krijgen. Bij café 't Flessie aan Dubbele Buurt, waar hij bekend stond als 'ome Kees', is het nog het gesprek van de dag. Het café is net open als we eigenares Marina Koning en haar collega's spreken. "Hij zat hier aan tafel en we hadden net een biertje neergezet toen het mis ging."

Kees van der Werdt was een markante Horinees, een bekend gezicht. En zoals stadsgenoot Ko Boos het op Facebook mooi omschreef in zijn in memoriam : "Het levende schilderij van Hoorn heeft andermaal ’n kleurtint moeten prijsgeven."

"Een Hoorns icoon is niet meer", zo begint de zoon zijn tekst. "Op zondag 11 juni om 17.30 overleed mijn vader op 82-jarige leeftijd. Gezeten in de zon op het terras van café 't Flessie nam hij zijn laatste slokje bier en kreeg een zware hartaanval. Reanimeren bleek niet meer te helpen."

Ome Kees was een graag geziene gast bij 't Flessie. Een tikkeltje eigenwijs, maar vol humor. "En een echte clubman. Voetbalvereniging Hollandia was alles voor hem", vertelt Koning. Hij was er vaak te vinden, deed er veel, en was ook lid van verdienste. Het zegt voldoende dat de herdenkingsdienst op 19 juli in de kantine van de voetbalclub wordt gehouden.

Bang om alleen te sterven

De cafébaas legt uit dat Kees zijn vrouw vlak voor ervoor was overleden. "Nog maar acht weken geleden. Als mantelzorger heeft hij een tijd voor haar gezorgd." Ze vervolgt: "Hij zei ook dat hij bang was om alleen te sterven. Dat is gelukkig niet gebeurd."

Want hoe verdrietig ook, als je moet gaan, is een zonnig terras en een lekker drankje een mooie plek voor een levensgenieter zoals Kees van der Werdt. "Het ambulancepersoneel zei ook dat Kees er niks van heeft gemerkt. Daar zijn we blij om, al gaan we hem missen."