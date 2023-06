Niets drinken omdat toiletbezoek lastig is: architect strijdt voor toegankelijkheid

In één klap werd Haarlemmer Ed Bijman afhankelijk van anderen. Dertien jaar geleden belandde hij na een ongeluk in rolstoel. Maar het is nu de missie van de architect om Haarlem en de rest van de wereld toegankelijk te maken voor iedereen. En om woonarken te ontwerpen, want dat is gewoon leuk werk.

De architect weet waar hij het over heeft: "Ik zit zelf nu dertien jaar in deze rolstoel. Ik liep bij een ongeluk een dwarslaesie op. Ik kan met mijn werk mensen hun zelfstandigheid teruggeven. Dat vind ik mooi. Maar andersom kan architectuur ook mensen afhankelijk van anderen maken, ze de toegang ontzeggen. Dat is niet goed."

Bijman ontwerpt ook woonarken. "Ik woon zelf op een woonark in het Spaarne. Die moest nog worden gebouwd toen ik dat ongeluk kreeg. Een dag na mijn operatie lag ik al met een schetsboek in het ziekenhuisbed. Nadenken over hoe ik die toegankelijk kon krijgen. Dat is prima gelukt. Ik ontwerp trouwens woonarken voor iedereen, met of zonder beperking. Ik ben opgegroeid op het water, heb veel gezeild, gesurft en zeilles gegeven. Ik ben gewoon architect en het is fijn om soms even zonder beperkingen te ontwerpen. Ik vind het gewoon leuk werk."

Ed Bijman werkt regelmatig in opdracht van letselschadeverzekeraars. Hij treedt dan als onafhankelijk adviseur op tussen de verschillende partijen. "Vaak kom ik op een moment dat er bijvoorbeeld net een ongeval is gebeurd. Dan kun je nog niet goed overzien hoe het verder moet in de toekomst. Met je leven, je woning en je werk. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik lag in het ziekenhuis en was in een klap voor alles afhankelijk van anderen."

Toegankelijkheid staat centraal in het werk van Ed Bijman. In zijn kantoor is dat prima geregeld: hij beweegt zich met het grootste gemak door het pand. Maar Haarlem is verder niet zo'n toegankelijke stad, vindt hij: "Als je naar de buitenruimte in Haarlem kijkt, is dat nogal onhandig. Het is een monumentale stad, die eeuwen geleden is ingericht. Je hebt vaak met cultureel erfgoed te maken. Maar je kunt met eenvoudige middelen veel bereiken. Je hoeft echt niet alles te slopen om een pand toegankelijk te maken."

Dag van de Architectuur

Dat legde de architect afgelopen zondag tijdens de Dag van de Architectuur haarfijn uit. In het ABC Architectuurcentrum was een discussie, waaraan architecten, vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en wethouder Eva de Raadt van diversiteit en inclusiviteit aan deelnamen. Het bleek al snel dat het voor de mensen met een beperking nog een heel gedoe was om op de goede plek te komen.

Ed Bijman: "Als ik op pad ga, verdiep ik me altijd goed in de plek van bestemming. Ik kan gelukkig met de auto, wel zo makkelijk om een rolstoel mee te nemen. Het is zo belangrijk dat ik een gebouw kan binnenkomen en dat er een rolstoelvriendelijk toilet is. Dat is bij veel winkels, theaters en restaurants in Haarlem helaas nog niet vanzelfsprekend."