Loterijwinnaar Nick zwaaide de deur open voor Gaston en zei zelf: 'Goeeeedemiddag'

Tip voor postcodeloterijspelers: ga in Heemskerk wonen, dan win je waarschijnlijk binnen de kortste keren een grote geldprijs. Bij de afgelopen nieuwjaarstrekking was de Kerklaan aan de beurt en afgelopen week vielen de bewoners van de Chopinlaan in de prijzen. Voor Nick en Paula kwamen Gaston en zijn levensgrote cheque op een wel heel mooi moment.

"'Zorg dat je thuis bent, je prijs past niet door de brievenbus'. Dat stond in een mail van de postcodeloterij", vertelt Nick. "Dan zit je nog even in spanning: je haalt je van alles in je hoofd als je zo'n bericht krijgt... Maar je probeer je verwachtingen een beetje laag houden: straks is het zo'n lullige prijs als een kalender of een insectenboek of weet ik het allemaal."

De prijs overtrof de verwachtingen alsnog. Nick: "Toen zag ik Gaston in de straat lopen. Ik slingerde zelf deur open en zei 'goeeeeedemiddag' tegen hém. Toen bleek het om 50.000 euro te gaan, dat is wel een mooie opsteker."

Het is een prachtig extraatje in een roerige tijd voor het stel: "Dat geld kwam op een heel welkom moment aanwaaien", zegt Nick. "We gaan trouwen in augustus en er komt een kindje aan in oktober, een meisje. Dat is wel heel bijzonder allemaal."