Huizen kent beschermde status toe aan Molukse graven: "Geschiedenis een blijvende plek geven"

Een aantal Molukse graven en urnen op de Nieuwe Begraafplaats in Huizen krijgt een beschermde historische status. Met dit besluit zegt de gemeente de geleverde strijd van de Molukse militairen voor Nederland én het ervaren leed te erkennen. "Zo zorgen we dat deze geschiedenis een blijvende plek krijgt in onze samenleving", klinkt het.