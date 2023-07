Bewoners stoeploze Cruquiusdijk vrezen voor leven tijdens ommetje: 'Ze rijden zó hard'

Bewoners van woonboten aan Cruquiusdijk zijn hun leven niet zeker: bij het verlaten van hun tuintjes staan ze direct op de autoweg, waar auto's en elektrische fietsen met een noodvaart voorbij scheuren. Ze kaartten het probleem in 2010 al aan, maar nog altijd zijn er geen maatregelen genomen. "Het is echt hopeloos. Ze rijden je zo van je sokken", klaagt Joke Roubos.

Ook het gezin van Merel Dekker (42) moet behalve met de voordelen ook met de nadelen van het wonen aan de dijk leven. "De kinderen krijgen een stukje zelfstandigheid niet", vertelt ze. "Dat is een keuze. Buiten spelen zit er voor ons niet in: alleen in de tuin. Alleen langs de dijk fietsen, is ook een no-go. Er wordt te hard voor gereden en er is te weinig bescherming."

Onder andere door de bouw van de wijk Wickevoort is er veel meer verkeer op zowel de dijk als de Spieringweg, waar de omwonenden zich ook onveilig voelen. "Vroeger was het niet zo'n probleem dat er geen stoepje was", licht Joke toe, die al sinds 1964 aan de dijk woont. "Nu rijden ze zo hard. Ik ben elke keer weer blij als mijn neus er nog op zit."

Buurvrouw Ria Barendregt (67) knikt instemmend. Ze herkent de angst en is net als veel buurtbewoners al een keer aangereden. "Het is loeigevaarlijk", vertelt ze. "Mijn man was gehandicapt. Ik durfde niet met de rolstoel over te steken. Ze gaan razendsnel, zeker met die elektrische fietsen en auto's die je niet hoort aankomen."

Ondanks de gevaarlijke situatie heeft het gezin vanwege hun liefde voor het uitzicht op Fort Vijfhuizen nooit willen verhuizen. "Het is voor ons echt een keuze geweest om aan de dijk te gaan wonen, met het water voor en de weg achter. We wonen waanzinnig, maar je betaalt er ook een prijs voor."

Als de verkeerssituatie zou worden aangepast, zou dat een hoop stress schelen voor de bewoners van de dijk. "Nu hang je je hoofd buiten de tuin, in de hoop dat je het goed kan zien", vertelt Merel. "Als er een stoepje zou zijn, zouden mijn kinderen veilig op en af hun fiets kunnen stappen. Dan hebben ze even de tijd om goed om zich heen te kijken."

In 2010 werd voor het eerst gesproken over verkeersmaatregelen op de Ringdijk. "Na dertien jaar is er nog steeds geen oplossing", vertelt bewoner Adri Bruin (48) tijdens de Bijzondere Raadsvergadering in Haarlemmermeer-west, waar ook NH aanwezig was. Zelf heeft zij haar woonboot gekocht van een jong gezin dat vanwege de gevaarlijke situatie is verhuisd.

Inzakking van de dijk

Inmiddels zijn er drempels neergelegd om de snelheid van auto's te verlagen. Maar de bewoners zien deze drempels liever weer verdwijnen en hopen op een andere oplossing. "De drempels liggen niet aan het begin de dijk, waardoor de auto's hard aan komen rijden", vertelt Ria. "De drempels die er liggen zijn zo hoog dat de dijk ervan inzakt. Het is griezelig."

Op andere plekken, zoals op de Vijfhuizerdijk, zijn inmiddels wel oranje fietspaden, een stoepje van 45 centimeter en parkeerplekken aangelegd. "De Cruquiusdijk werd niet meegenomen in de Visie Ringvaart en Ringdijk. We waren vergeten", vertelt Adri. "En we staan er nog steeds niet in."

