Zandvoort is voorbereid op hevige hoosbuien: centrum blijft kwetsbaar

Over een paar uur kunnen er flinke buien losbarsten. Inmiddels geldt code oranje. En dus wachten ze in Zandvoort met geknepen billen af of de straten niet wéér gaan onderlopen.

De afgelopen jaren gebeurde het geregeld dat bij heftige hoosbuien de straten, in voornamelijk het centrum, onderliepen. En dus was het na de regenval binnen en buiten dweilen geblazen voor de Zandvoorters. Twee jaar geleden was het ook behoorlijk raak, zoals hieronder is te zien.

Grote wateroverlast in 2021 in Zandvoort na hevige regenbuien. - R. Halderman

Ook in 2019 liepen de kleine straatjes in het centrum helemaal onder. Bewoners klaagden toen dat de nabijgelegen pomp niet goed werkte.

Zandvoort maakt in 2019 schade op na enorme hoosbui. - NH Nieuws