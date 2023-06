Schade vermeende fraude in Huizen vooralsnog voor rekening van gedupeerde cliënten en gemeenten

De schade van de vermeende grootschalige fraude door het Huizer bewindvoeringskantoor Bewindvoering 't Gooi, lijkt vooralsnog voor rekening te komen van de gedupeerde cliënten en de gemeenten. Er is een hoop schade, onder meer door de noodgedwongen overstapkosten naar een ander kantoor.

Voor de driehonderd cliënten en zes medewerkers van Bewindvoering 't Gooi was het een zure appel om doorheen te bijten. Vooral de eerste groep bleef zitten met de schade. Zij moesten allemaal ‘verhuisd’ worden naar een ander kantoor, iets wat overstapkosten met zich meebracht. Deze kosten waren aanzienlijk: per ‘dossier’ kostte dit tussen de 700 en de 1.300 euro.

De fraude door de directeur van het Huizer bewindvoeringskantoor kwam afgelopen april voor het eerst aan het licht. De directeur zou geld van mensen die onder bewindvoering stonden bij het kantoor verduisterd hebben door het over te maken naar eigen rekeningen.

Als iemand die onder bewindvoering staat het bedrag niet kan ophoesten, dan betaalt de gemeente deze kosten uit het potje ‘bijzondere bijstand’. Afhankelijk van waar de cliënt woont, kost het de betreffende gemeente duizenden euro’s.

Schade voor gemeenten in de tonnen

Michel van den Berg, woordvoerder bij de gemeente Huizen, zegt dat de regeling bijzondere bijstand daar ook voor bedoeld is: voor extra – noodgedwongen – kosten, terwijl je te weinig inkomen hebt. Ongeacht de reden van die noodgedwongen kosten.

Grof gezegd kost het dus wel tonnen voor de diverse gemeenten bij elkaar om alle driehonderd mensen naar een ander kantoor over te zetten.

Aangifte

Voorlopig is het aan de slachtoffers zelf om aangifte te doen en om te zorgen dat zij het geld kunnen verhalen bij de verdachte directeur.

De kans dat iemand, die onder bewindvoering staat of inkomensbeheer nodig heeft, een procedure gaat starten om eigen geld, laat staan geld van de gemeente, terug te vorderen is gering. Voor de meesten binnen deze kwetsbare groepen is het al belangrijk dat het dagelijks leven kan doordraaien.

Om zo weinig mogelijk in dat dagelijkse leven te laten veranderen, namen de bewindvoerders allemaal hun eigen dossier mee naar een ander kantoor – de rechtbank had hiervoor 300 beschikkingen afgegeven – en zorgden ze dat alles in nieuwe systemen kwam en dat bijvoorbeeld betalingen door konden gaan.