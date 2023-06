Vrouw aangerand door man bij plas Amsterdam-Noord

Op de Zijkanaal H-weg in het natuurgebied de Noorder IJplas in Amsterdam-Noord is op 7 juni van dit jaar een vrouw door een man aangevallen en seksueel belaagd. De politie is op zoek naar de identiteit van de man en vraagt getuigen om zich te melden.

Die woensdag maakt de vrouw rond 16.35 uur een wandeling door het natuurgebied. Op een gegeven moment loopt zij langs een man die daar op de grond zit. Niet veel later merkt de vrouw dat dezelfde man achter haar aan loopt.

De man komt achter de vrouw aan, terwijl zij meerdere keren roept dat hij weg moet gaan. De man geeft daar geen gehoor aan en pakt de vrouw vervolgens hardhandig beet. Uiteindelijk weet hij haar naar de grond te duwen en verricht seksuele handelingen bij haar. Na een tijdje stopt de man en loopt hij weg in de richting van Zaandam.

Gestreepte polo

Agenten die ter plaatste komen treffen de man niet meer aan, maar weten ook geen getuigen te vinden. Omdat er nog veel onduidelijk is over zijn identiteit, komt de politie graag in contact met mensen die op die woensdag in het natuurgebied waren.

Over de identiteit van de man is alleen de beschrijvingen van de vrouw bekend. Het zou gaan om een man rond de 40 jaar oud met een lichte huidskleur en een lengte van ongeveer 1.60 tot 1.70 meter. Hij zou een licht gezet postuur hebben en een beetje een vierkant gezicht. Daarnaast zou hij kort en stijl donkerblond haar hebben en geen gezichtsbeharing. Een opvallend detail is dat hij een polo droeg met korte mouwen die gestreept was met donker-, lichtblauwe, witte en zwarte strepen. Ook droeg hij een lichtgrijze pantalon.