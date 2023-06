Heemstedenaar en Haarlemmer nog steeds spoorloos: politie doet opnieuw oproep

De politie is nog steeds hard op zoek naar de vermiste Heemstedenaar Ben van der Weiden (68) en Haarlemmer Shurden Rijsenburg (31). Over Van der Weiden ging maandagavond een bericht rond op Burgernet dat hij zich mogelijk in de omgeving van Hilversum zou bevinden.

Een opvallend detail is dat Van der Weiden op de achterkant van zijn linkerbovenarm een tatoeage heeft van The Rolling Stones.

De Heemstedenaar is zo'n 1.82 meter lang en heeft een normaal postuur. Zijn huid is 'licht zongebruind' en hij is wat kalend bovenop zijn hoofd. Verder droeg hij die dag een grijs/groene pet, een zonnebril, een donker T-shirt en mogelijk een beige korte broek en bruine teenslippers.

Van der Weiden wordt sinds vorige week dinsdag vermist. Hij werd rond 13.30 uur voor het laatst gezien op de Professor van der Scheerstraat in Haarlem. Volgens de politie is hij mogelijk op een damesfiets met een lichte kleur richting Heemstede gefietst.

Maandagavond verscheen een melding op Burgernet dat Van der Weiden zich mogelijk in de omgeving van Hilversum bevindt. Volgens Roderick de Veen, woordvoerder van de politie, is niet helemaal duidelijk wie dat bericht heeft geplaatst. "Het kan zijn dat de politie in Hilversum dat zelf heeft gedaan naar aanleiding van een tip, dat gaan we nog uitzoeken. Het zou natuurlijk wel kunnen kloppen dat hij daar ook is geweest."

Shurden Rijsenburg

Haarlemmer Shurden Rijsenburg is ook nog steeds spoorloos. Sinds donderdagavond heeft hij niets meer van zich laten horen aan familie of vrienden. Zij maken zich grote zorgen. Hij is die donderdag rond 20.00 uur voor het laatst gezien in de Noorwegenstraat in Haarlem.

Oproep

"We krijgen over beide vermissingen wel informatie of tips binnen, maar die zijn tot nu toe niet concreet genoeg om ze te vinden. We roepen daarom nogmaals iedereen op, die ook maar iets weet over de mannen, zich te melden bij de politie. Ook al is het maar een vermoeden. We hebben liever dat iemand een keer te veel belt dan te weinig.", zegt De Veen.