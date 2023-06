Verzoek afgewezen: verdachte moord Medemblik blijft voorlopig in gevangenis

De 27-jarige M. F. uit Amstelveen, die ervan wordt verdacht een Kroatische man in Medemblik te hebben vermoord, blijft voorlopig vastzitten. Maandag vroeg zijn advocaat om hem voorlopig vrij te laten, maar daar ging de rechtbank Noord-Holland niet in mee.

Op 27 september vorig jaar zou een nachtelijke ruzie over drugs bij een loods aan de Vereweg in Medemblik hebben geleid tot de dood van de Kroaat Herni Lukačević (54). In die loods zou 1.000 kilo cocaïne hebben gelegen.