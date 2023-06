FC Volendam oefent tegen Gent, Alanyaspor en Heracles

Op 8 juli staat dan de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gepland. Amateurclub SVZW is de tegenstander. Daarna gaat FC Volendam van 10 tot 15 juli op trainingskamp in Renesse. Het trainingskamp wordt afgesloten met een duel tegen het Belgische KAA Gent.

Open dag

Op zaterdag 29 juli is de open dag van de Volendammers. Op die dag speelt Volendam tegen PAS Lamia uit Griekenland. Drie dagen later is het Turkse Alanyaspor de tegenstander en op zaterdag 5 augustus wordt de oefencampagne afgesloten met een duel tegen het gepromoveerde Heracles. FC Volendam laat weten dat het oefenschema nog aangevuld of gewijzigd kan worden.

Op vrijdag 11 augustus begint de eredivisie. Het speelschema daarvan wordt later bekendgemaakt.