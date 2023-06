De Peiling: ik voel me wel eens eenzaam

1 op de 10 mensen in Nederland voelt zich eenzaam, zegt het Leger des Heils . En vooral in de zomer speelt dat gevoel sterk op. Stichting Met je Hart, die zich inzet voor ouderen, doet daarom een oproep: 'Nodig je eenzame buurvrouw of -man eens uit op de buurt-BBQ '. Voel jij je weleens eenzaam of zet jij je in voor eenzame ouderen? Ik hoor graag je verhaal.