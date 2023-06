Laren maakt zich op voor de Sint Jansprocessie: "Het is net kerstmis in de zomer"

Stukje bij beetje verandert Laren in 'klein Rome'. Het van oudsher katholieke bolwerk maakt zich namelijk op voor de Sint Jansprocessie: het religieuze hoogtepunt van het jaar voor het katholieke deel van het dorp. Zondag vertrekt de processie en de bewoners zijn druk bezig om alles op tijd klaar te maken voor de viering. Ook voor pastoor Nico van der Peet is het een extra bijzondere viering.

Het is vrijdagavond en er wordt druk gewerkt om alles klaar te maken voor de processie. Binnen in de basiliek worden de bloemen nog mooi geschikt en buiten wordt het dorp door haar inwoners klaargemaakt. Iedereen draagt bij. Zo bouwt elk buurtcomité een eigenontworpen ereboog en zet die klaar op de route naar het kerkhof. "Het is net kerstmis in de zomer", vertelt Chris Bogaers van buurtcomité Oosterend enthousiast.

Voor de 65-jarige Nico van der Peet, de pastoor van de Sint Jansbasiliek, is het ook persoonlijk een belangrijke dag. Dit is namelijk zijn eerste Sint Jansprocessie. Tijdens de processie van vorig jaar werd hij geïnstalleerd en nam hiermee de herdersstok over van Jan Vriend.

Zachtmoedigheid

Het is niet alleen maar katholieke pracht en praal wat de klok van de basiliek slaat. De processie heeft ook wel degelijk inhoud. Dit jaar is het thema 'Gelukkig, de zachtmoedigen'. Deze spreuk uit de bergrede van Jezus is door Van der Peet bewust uitgekozen.

Volgens de pastoor is de samenleving op dit moment hard en individualistisch. "Kijk naar de oorlog in Oekraïne en in het Midden-Oosten, maar ook de polarisatie in Nederland op bijvoorbeeld sociale media", legt hij uit. "Daarmee wil ik niet zeggen dat je soft moet zijn. Maar dat je het vuur in jezelf in bedwang houdt."

Planning en route

Zondagochtend 11.00 vertrekt de processie vanuit de Sint Jansbasiliek naar het Sint Janskerkhof. Daar wordt de Eucharistieviering gehouden om daarna weer terug te gaan naar de basiliek om met een sluitingslof en een aubade van drum- en showband MCC het religieuze evenement af te sluiten.

De route loopt via de Brink, de Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof. De dienstregeling voor de bussen die door Laren rijden is aangepast. De werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden aan het wegdek van de Hilversumseweg zullen geen asfalt in het religieuze feest strooien. De processie kan ongehinderd de straat door.