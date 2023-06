Tunnelvisie in Hilversum: manifest voor verbetering Alexiatunnel overhandigd

Om aan te geven hoe moeilijk het is, laat ze wethouder Heller de rolstoel heen en weer door de tunnel rijden. "Ik heb even een oefening gehad en ik begrijp dat het zwaar is om hier doorheen te komen. De tunnel doet wel aan de nationale normen, maar ik begrijp en zie dat er een aantal dingen niet goed zijn", laat Heller weten.

Precies op het moment dat het manifest overhandigt wordt, rijdt er een auto tegen de richting in over een deel van het fietspad. "Dit gebeurt er dus dagelijks. We stonden laatst een uur hier te kijken of er ongelukken zouden gebeuren en dit gebeurde aan de lopende band. Het was daardoor makkelijk om het manifest te schrijven, ik kon maar blijven tikken over wat ik had gezien", vertelt Ron Lancé van Hart voor Hilversum.

Veiligheid voorop

De Alexiatunnel is voor de deur van de Basisschool de Wilgetoren in Hilversum. Directeur Koen van Praag laat weten blij te zijn met de tunnel, omdat er sinds de verbouwing minder drukte is bij de school. Volgens van Praag zijn er nog wel verbeterpunten aangezien de veiligheid ook sinds de verbouwing van de nieuwe tunnel nog steeds niet worden gewaarborgd. "Er is geen natuurlijk stop van de snelheid, waardoor er nog steeds hard wordt gereden. De ervaring is nog niet optimaal. We zijn in gesprek met de gemeente voor een oplossing."

