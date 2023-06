Hoorn gaat strikter handhaven op bedelarij in Kersenboogerd

Er wordt weer strikter toezicht gehouden op overlast door bedelaars in Hoorn-Kersenboogerd. Hoewel in de afgelopen twee jaar tijd er slechts één overlastmelding werd gedaan, merkt raadslid Ellen van der Knaap van fractie Tonnaer dat er meer aan de hand is .

In antwoord op haar vragen aan het Hoornse college, gaat er nu weer strikter toezicht worden gehouden. Bewoners worden 's nachts wakker gebeld aan de deur, of aangesproken op het winkelcentrum Betje Wolffplein. "Veel oudere mensen zijn zich echt doodgeschrokken als er 's nachts werd aangebeld, heel kwalijk", zegt Van der Knaap.

"Ze zijn ook bij mij weer aan de deur geweest, even geleden. Toen was het na 1.00 uur 's nachts. Ik heb netjes verzocht of ze op wilden donderen, toen gingen ze mopperend weg", zei bewoner Bianca Zwezereijn uit de Kersenboogerd eerder tegen NH.

Heterdaad

De gemeente Hoorn en de politie hebben in beeld om wie het gaat, twee dezelfde vrouwen. Maar handhaven is moeilijk. "Er moet op heterdaad geconstateerd worden dat er door een persoon gebedeld wordt." Als toezichthouders of politie langskomt, is het vaak al te laat en zijn de bedelaars verdwenen. Betrokken hulpverlenende instanties, kunnen weinig doen. De vrouwen willen geen hulp krijgen.

"Het komt en gaat met vlagen, soms is het weer ineens een tijdje stil zoals nu", beschrijft Van der Knaap. Ze vreest ervoor dat het een keer uit de hand loopt. "Als er iemand echt niet van gediend is, kan het fout gaan. Gelukkig is er naar mijn weten nog nooit agressie geweest."

Met name kwetsbare mensen worden de dupe, erkent gemeente Hoorn, die inwoners oproept melding te blijven maken. "Melden, melden, melden", is ook Ellen haar verzoek. "Iedereen rondom centrum Kersenboogerd herkent ze wel. Het is een ongrijpbaar probleem, maar kan alleen aangepakt worden door te blijven melden."