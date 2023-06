Hard getraind voor goed doel: Michiel fietst 206 kilometer Elfstedenfietstocht

Michiel Martens uit Hoorn is er klaar voor: aan zijde van Maarten van der Weijden stapt hij op de fiets voor de ruim 200 kilometer lange Elfstedenfietstocht. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Martens, die een recruitmentbureau runt in Hoorn, kreeg Maarten van der Weijden over de vloer en raakte onder de indruk van zijn nieuwe actie: 'De Elfstedentriatlon'. Een tocht van 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen én 200 kilometer wandelen. In totaal doen ze met zo'n 25 man mee. "Wij vonden het een mega inspirerend verhaal, dat we graag ondersteunen. Een aantal van ons gaat zwemmen, een deel fietst en de meerderheid loopt met hem mee."

Door het hevige onweer van gisteravond, is de start vertraagd en is het wachten tot Van der Weijden veilig zijn zwemtocht heeft beëindigd. In eerste instantie zouden ze begin van de middag op de fiets vertrekken vanuit Leeuwarden. "We staan stand-by. De verwachte starttijd nu is donderdag om 4.00 uur 's morgens."

En dan is het doortrappen geblazen. "We hebben waarschijnlijk na 126 kilometer een korte pauze in Harlingen en daarna gaan we weer terug naar Leeuwarden." In maximaal 8,5 uur willen ze weer terug zijn.

"Elke procent telt"

Aan motivatie geen gebrek bij Martens. "Van jong tot oud, er worden nog steeds zoveel mensen getroffen door deze ziekte, dat is bizar." Martens kent voldoende voorbeelden. Ook uit zijn eigen omgeving. "Even geleden nog, een voormalig klasgenoot die te vroeg het leven liet." En dat maakt hem strijdbaar. "Je hoopt gewoon dat het iets is, dat we met zijn allen kunnen gaan oplossen. De kans op overleven was een paar jaar geleden 50 procent, nu is dat 60 procent. Elke procent telt."

De drang om zich in te zetten voor het goede doel, heeft Michiel niet van een vreemde. Dit jaar is het tien jaar geleden dat zijn vader aan de vreselijke ziekte overleed. "Meer dan een miljoen haalde hij op voor het goede doel. Met het koor waar hij dirigent was collecteerden zij tijdens optredens in de kerk en voerden ze actie als er ergens een hongersnood was. Hij was docent en op de school waar hij lesgaf, werd ook ieder jaar geld opgehaald voor goede doelen. Of hij nou moest hardlopen, schaatsen of zwemmen: hij deed aan elke actie mee."