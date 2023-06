Verduurzamen van oude en nieuwe gebouwen met en zonder zonnepanelen

Isoleren, isoleren, isoleren, zonnepanelen en een warmtepomp. Voor nieuwe gebouwen is dat inmiddels de gewoonste zaak van de wereld, maar ook alle bestaande gebouwen moeten er aan geloven. Voor monumenten is dat vaak een hachelijke zaak, maar het Tropenmuseum in Amsterdam bewijst dat het kan. Ook zonder zonnepanelen, al worden die steeds mooier en ook bruikbaar voor op de gevel.

Pak an Groen

