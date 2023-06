Losse spullen naar binnen en zwembad afdekken: noodweer barst vanavond los

Het gaat écht gebeuren: de eerste zomerstorm van dit jaar barst vanaf 18.00 uur los in onze provincie. Het noodweer komt vanuit het zuiden en brengt regen, onweer, hagel en windstoten van 80 kilometer per uur met zich mee. "Zwembaden en alles wat aan de haal kan gaan afdekken en naar binnen brengen", aldus NH-weerman Jan Visser.

Tot het noodweer er is, is het nog even peentjes zweten. Met temperaturen tot 29 graden wordt het een zonnige en klamme ochtend en middag. De eerste buien worden vanaf 18.00 uur verwacht, en die zullen ook de nodige verkoeling met zich meebrengen.

Volgens NH-weerman Jan Visser is het moeilijk te zeggen waar het noodweer het hevigst zal zijn. Op sommige plekken kan er tot wel 30 millimeter neerslag vallen, maar er zullen ook plaatsen zijn waar dit veel minder is. Pas in de loop van de middag, als het duidelijker is hoe de storm zich ontwikkelt, is daar iets over te zeggen.

Losse spullen binnenhalen

Voor de hele provincie is code geel afgegeven. Op dit moment wordt door het KNMI overlegd of dit moet worden opgeschaald naar code oranje. Visser geeft naast deze waarschuwing nog een andere waarschuwing: "Zorg dat je losse spullen naar binnen haalt. Denk aan stoelen, kussens, opblaasbadjes en dat soort dingen. Die gaan anders echt wegwaaien."

De storm zal kort maar krachtig zijn. Visser verwacht dat vannacht de rust alweer is wedergekeerd. Lokaal is er woensdagochtend dan nog kans op een bui, maar veel stelt dat niet voor. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur op tot 24 graden.

Hooikoorts?

Voor mensen met hooikoorts zal deze bui misschien klinken als verlossing, maar het blijkt een druppel op een gloeiende plaat. Sterker nog: volgens Maurice Martens van pollennieuws.nl worden de hooikoortsklachten door deze storm juist alleen maar erger. Ook voor boeren is de regen niet per se goed nieuws. Van de stortbui blijft amper iets op het land: het water gaat linea recta de sloot in. "Het mooiste zou zijn als het een paar keer zachtjes regent", zegt aardappelboer Bram Francis uit De Beemster.

Ook weggebruikers moeten vanavond goed opletten: door de regen na zo'n lange periode van droogte kan het glad worden. Dat komt omdat er rubber, olie en andere stofdeeltjes op het wegdek liggen. Door de regen komt deze laag los en dat zorgt voor glibberige omstandigheden.