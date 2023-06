Gooise Meren doet nog maanden over beoordelen geheime stukken Muider nieuwbouwwijk

Het gaat nog maanden duren voordat de gemeente Gooise Meren een besluit neemt over of de geheime stukken over de bouw van de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman openbaar mogen worden. Dat laat de advocaat van de gemeente weten aan de Raad van State. De stukken zijn al jaren geheim, NH probeert de stukken al sinds die tijd boven water te krijgen.

Geheime stukken

NH probeert de geheime stukken al jaren openbaar te krijgen. De pijlen zijn vooral gericht op geheime delen van de vaststellingsovereenkomst, het document met afspraken waarmee destijds een akkoord werd bereikt over de bouw van de woonwijk.

De verwachting is dat in die geheime delen meer staat over de schimmige afspraken die destijds gemaakt zijn over de bouw van de nieuwbouwwijk.

Mega schadeclaim

De komst van de nieuwbouwwijk had destijds grote consequenties voor het kleine Muiden. Het zorgde er niet alleen voor dat onder meer de lokale sportclub en het volkstuinencomplex noodgedwongen plaats moesten maken en verhuizen, maar ook dat Muiden een tijd lang een flinke schadeclaim van 370 miljoen euro boven het hoofd hing, waardoor het op papier failliet was.

De schadeclaim van destijds is nog altijd de grootste in de Nederlandse geschiedenis en ging pas van tafel toen de deels geheime afspraken werden gemaakt.

Onder oude Muiders leven nog altijd heel veel onbeantwoorde vragen en heerst woede over de totstandkoming van de plannen. Door de komst van de nieuwbouwijk verdubbelde Muiden qua omvang en qua inwoneraantal.