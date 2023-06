Natuurfotograaf Marcel zit er klaar voor: "Eindelijk weer mooi onweer"

"De grote vraag is, wanneer barst het los. Om 16.00 uur of 18.00. Hoe later, hoe beter. Als het donker is, dan is het beter te zien." Voor Marcel zou het perfect zijn als het pas na 22.00 uur gaat onweren.

De natuurfotograaf maakte eerder al spectaculaire foto's vanaf zijn balkon in de Purmerendse wijk Weidevenne. "De snelheid van de bliksem, je weet hoeveel schade het kan aanrichten. Maar als je dan later het resultaat op een foto bekijkt dan is het een prachtig natuurverschijnsel."

