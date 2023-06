Hilversumse Beatrixtunnel nog één avond dicht voor verkeer na storing aan verlichting

De Hilversumse Beatrixtunnel gaat opnieuw dicht, deze keer voor één avond. De tunnel sluit tijdelijk vanwege een ontdekte storing aan de nieuwe verlichting. Een week geleden was de tunnel al van maandag tot en met donderdag 's nachts gesloten vanwege het installeren van nieuwe led-verlichting.

Tijdens werkzaamheden aan de verlichting in de tunnel kwam er er een storing aan het licht. De aansturing van de verlichting werkt niet goed. De oorzaak en oplossing hiervoor wordt woensdagavond onderzocht.

Vanwege de storing gaat woensdag van 21.00 tot 00.05 de tunnel dicht. Hierbij geldt een uitzondering voor de nooddiensten; de politie, ambulance en brandweer kunnen er tijdens calamiteiten wel doorheen.

Led-verlichting

De lampen in de Beatrixtunnel branden overdag en ‘s nachts. Overdag zijn ze feller dan in de avond, omdat dit prettiger is voor de ogen. Om energie te besparen heeft het gemeentebestuur eerder besloten om alle lampen te vervangen voor led-lampen.