Aantal Amsterdammers met depressieklachten in twee jaar bijna verdubbeld

De mentale gezondheid van volwassen Amsterdammers heeft door corona flink wat klappen gekregen, zo blijkt uit onderzoek van de GGD. Het aantal volwassenen met angst- of depressieklachten is in de afgelopen twee jaar gestegen van 9 naar 16 procent. Ook voelen meer mensen zich minder gezond dan twee jaar geleden.

De GGD vroeg ongeveer 6.900 Amsterdammers onderzoek naar hun gezondheid. Daaruit kwam naar voren dat drie op de tien volwassenen in de stad zich niet gezond voelen, terwijl dat er eerder nog twee op de tien waren. Ook de mentale gezondheid in de stad is verslechterd, de GGD ziet voornamelijk een toename op eenzaamheid, depressieklachten en stress. Opvallend is dat vooral een jonge groep Amsterdammers, tussen de 18 en 34 jaar oud, het vaakst aan de bel trekt over hun mentale problemen.

"Deze cijfers zijn zorgelijk en laten zien hoe belangrijk het is dat we blijvend investeren in de gezondheid van onze inwoners", reageert wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid) op het rapport. "Niet voor niets presenteerden we onlangs een nieuw vierjarig plan om de mentale druk van Amsterdammers te verlichten. We zetten ons vol in op de thema’s waarvan we weten dat ze helpen om onze inwoners gezond te houden: minder roken, meer bewegen en gezonde voeding."

Meer rokers en zware drinkers

De GGD ziet ook een toename in het aantal rokers en mensen die zwaar drinken, maar neemt het totale gebruik van de middelen wel weer licht af. De preventie op tabak en alcohol blijft volgens de dienst een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. "Het verlagen van de beschikbaarheid van middelen en een nicotinevrije omgeving zijn daarbij belangrijke interventies."

In het drugsgebruik ziet de instantie verschillende ontwikkelingen. Zo is het gebruik van xtc in de afgelopen twee jaar gestegen, wordt cannabis en cocaïne ongeveer nog evenveel gebruikt en gebruiken minder mensen lachgas.