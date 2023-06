Noodweer op komst, bliksem, hagel en windstoten

Vannacht krijgen we in de provincie eerst nog even te maken met een benauwde nacht, vlak voordat het serieuze gedonder morgen losbreekt. Ook vannacht is er volgens Weeronline lokaal al kans op een onweersbui.

Morgen is Noord-Holland niet als eerste aan de beurt. In de noordelijke helft van ons land valt 's ochtends hier en daar een bui. Een zwakke tot matige wind draait gedurende de ochtend naar het zuiden.

Kort maar hevig

Code geel, inclusief regen-, hagel- en onweersbuien, bereikt onze provincie 's avonds pas. Het noodweer begint in de zuidelijke provincies en trekt noordoostwaarts over het land. De buien zijn kort, maar kunnen hevig zijn en er worden windstoten voorspeld tot 75 kilometer per uur.

Hoe heftig en waar de buien vallen is volgens NH-weerman Jan Visser onmogelijk om te voorspellen. "Dat verschilt van plaats tot plaats." Hij doet pas op de plaats. "Denk erom dat code geel vooral een waarschuwing is."

Tijdens de nacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Woensdagochtend keert de rust terug: er zal lokaal wat regen vallen, maar in de loop van de ochtend is het weer overal droog.

Tropisch weekend

Donderdag wordt onze provincie volgens Weeronline hoogstwaarschijnlijk bespaard van regen en onweer. Er wordt zonnig weer voorspeld, de wind draait naar noordelijke richtingen en hiermee wordt minder warme lucht naar ons land gevoerd.

De temperatuur ligt in de middag tussen 21 en 24 graden. Uitpuffen bij dit koelere weer kan maar tijdelijk: in het weekend kijken we alweer uit naar tropische temperaturen. Visser: "Het blijft warm en het is overwegend droog en vaak zonnig."