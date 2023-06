Zaalvoetballers Hovocubo beginnen morgen alsnog aan eerste finale om de landstitel

Details over die dreiging werden niet gegeven. Wel dat het te maken had met de halve finale die Hovocubo tegen Tigers Roermond vorige week zondag speelde. Dat duel werd kort voor tijd gestaakt. Aanleiding was een opstootje op het veld en flesjes die op het veld waren gegooid. Ook betraden supporters de vloer. Het uitspelen van de halve finale moest volgens de KNVB zonder publiek en op neutraal terrein gebeuren. Tigers Roermond was het daar niet mee eens en kwam niet opdagen, waardoor Hovocubo in de finale staat.

Minder toeschouwers

De wedstrijd in sporthal De Opgang in Zwaag begint morgenavond om 20.00 uur. Er is vooraf overleg geweest tussen de gemeente Hoorn, politie en de clubs om het duel in goede banen te leiden. Er mogen maximaal 350 supporters bij de finale aanwezig zijn. Dat is de helft van het normale maximum aantal toeschouwers. Afgesproken is dat het om 300 supporters van de thuisclub gaat en 50 van de tegenstander. Gekochte kaarten voor de wedstrijd van afgelopen vrijdag zijn niet meer geldig. Die supporters krijgen hun geld terug.

Geen Sander van Dijk

Hovocubo-trainer Sander van Dijk ontbreekt bij de finalewedstrijden. De club laat in een verklaring weten dat hij "door recente gebeurtenissen vooral in de privésfeer het restant van het seizoen niet meer aanwezig zal zijn". Appie Marbah neemt de taken van de succestrainer over. Van Dijk had bij het opstootje tegen Tigers Roermond de rode kaart gekregen en was daarom door de KNVB voor één wedstrijd geschorst.

De return is komende vrijdag in Eindhoven. Indien nodig volgt zondag de derde en beslissende partij ook in Eindhoven.