Tachtig asielzoekers aangekomen bij de Beijneshal in Haarlem

De eerste groep asielzoekers is vandaag aangekomen bij de Beijneshal in Haarlem. Het gaat om ongeveer tachtig, voornamelijk mannelijke, personen. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen.

De asielzoekers zijn vanuit drie locaties in het land naar Haarlem overgebracht. De Beijneshal, vlakbij het station, is bedoeld voor korte crisisopvang. "Hoelang het gaat duren, weten we nog niet precies. We hebben nu voor in ieder geval maximaal zes maanden afgesproken", vertelt Elvira van Hooff, woordvoerder van het Rode Kruis.

"Het is misschien niet ideaal, maar we willen al helemaal niet dat mensen weer buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel." Burgemeester Wienen liet eerder ook weten dat hij de Beijneshal liever niet gebruikt als tijdelijke opvanglocatie, maar dat hij niet anders kan.